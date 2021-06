Zwei Steirerinnen nehmen uns mit auf den Berg!

Wir starten beim Bahnhof in Knittelfeld, 643 Meter, gehen parallel zu den Gleisen und orientieren uns an der Kirche. Bei der ersten Kreuzung geht es nach links in Richtung Großlobming. Weiter entlang der Stubalpenstraße stadtauswärts, bei der Feuerwehr Apfelberg vorbei, bis wir nach der Murbrücke den Einstieg in den Wanderweg (gegenüber dem Gasthaus Hoffelner) sehen.