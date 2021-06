Ein Urwald für die Ewigkeit gepflanzt!

Im Herzen dieser Wald-Wunderwildnis ragt eine Tanne hervor. Denn sie „thront“ mehr als 60 Meter über dem Blätterdach im Wildnisgebiet Dürrenstein in den Himmel. „Dieser Riese ist der höchste Baum im Alpenraum und mit ihren 500 Jahren ein echter Methusalem“, so Reinhard Pekny ehrfurchtsvoll, der selbst schon eine kleine Ewigkeit auf Erden dieses Paradies hütet und in strikt limitierten Führungen sein schier unerschöpfliches Wissen über Waldgeißbart, Mückenhendlwurz, Alpenspitzmaus und Habichtskauz weitergibt.