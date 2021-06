Ein Oststeirer auf dem Weg zum Sport-Olymp

Der in Salzburg ansässige Berufspendler, der 230 Tage im Jahr in Hotelbetten nächtigt, kommt nur alle Heiligen Zeiten in die Heimat. „Zu Ostern und Weihnachten bin ich zuhause, schon der Oma wegen!“. Großes Heimweh dürfte seine Schwester wecken, die ihren Bruder Luki in diesen Tagen zum Onkel macht. Und wie sieht’s mit der eigenen Familienplanung aus. „Da schlägt der Perfektionist nicht durch. Das muss passieren“, lacht er.