Menschen mit Behinderung beackern Online-Garten

Job für Menschen mit Behinderung

Gemeinsam mit den Lebenshilfen Soziale Dienste soll nun auch in Graz ein solches Angebot entstehen - und damit auch Menschen mit Behinderung ein spannender Job mit einer fairen Entlohnung ermöglicht werden. Sechs von ihnen machen dafür derzeit mit ihren Begleitern eine Ausbildung am Blatterlhof in Thal - der Probebetrieb wird unterstützt von der Stadt Graz.