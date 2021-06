Binnen sieben Tagen: 4000 Tiroler zurück im Job

In 15 Monaten Pandemie gab es für einen Arbeitsminister wenig Erfreuliches zu berichten. Beim ersten offiziellen Tirol-Besuch von Martin Kocher (ÖVP) konnte er an der Seite von LH Günther Platter aber vom Durchschreiten der Corona-Talsohle berichten. „Allein in den ersten sieben Juni-Tagen ging die Arbeitslosigkeit in Tirol um 3500 Personen zurück“, bilanzierte der Minister vor einer kleinen Journalistenrunde im Landhaus. Und Platter ergänzte, dass es seit den Öffnungsschritten am 19. Mai rund 10.000 waren. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,5 Prozent.