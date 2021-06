Neugierige Urlauber und freche Fans in Seefeld

An fast jeder Straßenlaterne hängen rote Willkommensplakate, die Polizei scheint ungewöhnlich oft Streife zu fahren und auf den Wanderwegen nahe der Toni-Seelos-Sprungschanzen kann man schon grimmig dreinblickenden Securitys begegnen: Die Präsenz des österreichischen Fußballnationalteams in Seefeld fällt derzeit dennoch kaum auf. Fans in den Trikots ihrer Helden sucht man beim Training von Alaba, Arnautovic und Co. am Hochplateau vergebens.