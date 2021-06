Im Lungau gibt es keine einzige Corona-Infektion

Die Freude ist auch in Mariapfarr groß, jedoch bleibt Bürgermeister Andreas Kaiser (ÖVP) vorsichtig. „Natürlich ist es ein wahnsinnig gutes Gefühl, aber wir müssen trotzdem wachsam bleiben. Zu glauben, dass die Pandemie damit jetzt vorbei ist, ist meiner Meinung nach sehr kurzsichtig gedacht“, sagt er. Was beide Ortschefs betonen: Weiterhin ist die Bevölkerung in der Einhaltung der Covid-Regeln diszipliniert. Auch in Restaurant und Co. werden die 3Gs konsequent überprüft und umgesetzt.