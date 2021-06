Grazer Opernintendantin soll nach Dresden wechseln

Für Schmid wäre es nicht nur ein weiterer Karrieresprung, sondern auch eine Rückkehr, denn am Haus in Dresden war die Schweizerin ab 2010 bereits als Dramaturgin tätig. Und sie wäre mit dem Wechsel bereits die zweite Intendantin in Folge, die es nach dem Engagement in Graz an eine der wichtigsten Institutionen für Oper ziehen würde. Ihre Vorgängerin Elisabeth Sobotka leitet seit ihrem Abgang aus Graz ja äußerst erfolgreich die Bregenzer Festspiele.