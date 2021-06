19-Jähriger überschlug sich mit Auto mehrfach

Kurz nach 22 Uhr fuhr der Einheimische mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße von Pettnau kommend in Richtung Osten, um schließlich auf die Hattinger Landesstraße einzubiegen. „Während des Abbiegevorgangs kam der Wagen aus bislang noch unbekannter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb dann rund 15 Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Feld am Dach liegen“, heißt es seitens der Polizei.