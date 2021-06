Anif rüstet sich für die Tennis-Party

80.000 Euro von Hauptsponsor mystaff (Personaldienstleister), 50.000 aus der öffentlichen Hand und diverse andere Geldgeber ermöglichen eine Dotation von 125.000 Dollar (ca. 100.000 €). Das Budget beträgt gar über 300.000 €. Zudem findet das Anif-Challenger in Wimbledon-Woche zwei statt. In England gescheiterte Cracks könnten auf Sand zurückkehren. Tatsachen, die Asse wie Wawrinka (spielte jüngst ein Challenger in Prag), Kohlschreiber anlocken könnten.