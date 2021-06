Feuerwehr steckte am Weg zum Unfall im Stau

Das Ende eines langen Wochenendes, Rückreiseverkehr und Regen. Keine gute Kombination, wie die erfahrenen Retter wissen. Und so waren Einsatzkräfte entlang der Autobahn am Sonntag ohnehin auf alles gefasst. Doch das respektlose und gefährliche Verhalten der anderen Autofahrer, die die Anfahrt der Retter behinderten, überraschte sogar hartgesottene Florianis. „Immer wieder fuhren die Autos vor uns in die Rettungsgasse ein, sofern sich überhaupt eine gebildet hatte. Kaum waren wir durch, fuhren sie wieder in die Mitte“, ist der Ärger bei der Truppe groß. Denn dadurch wurden auch nachkommende Einsatzfahrzeuge weiter ausgebremst. Das alles, während aber in Fahrtrichtung St. Pölten einige Kilometer weiter zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert und Insassen in den Wracks eingeschlossen waren.