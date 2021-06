Im Bärenwald wird Platz für Meister Petz erweitert

Derzeit leben die vier Bären „Brumca“, „Tom“, „Miri“ und „Erich“ in dem weitläufigen Areal im Bezirk Zwettl. Künftig sollen auf knapp 10.000 Quadratmetern zwei zusätzliche Gehege samt dazugehörenden Teichen und Höhlen gestaltet werden. Damit wird Platz für weitere „bärige Notfälle“ geschaffen werden, berichtet Betriebsleiterin Sigrid Zederbauer. Habe man nämlich in Österreich alle Bären aus schlechter Haltung bereits befreien können, harren in Nachbarländern wie Slowenien, Tschechien oder der Slowakei noch immer bedauernswerte Tiere, die als Zirkus- oder Touristenattraktionen gehalten werden, ihrer Rettung.