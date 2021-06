14-Jähriger versucht, vor Polizei zu flüchten

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei in die Schwarzstraße gerufen - dort gab ein 18-Jähriger Salzburger an, von einem 14-Jährigen Flachgauer geschlagen worden zu sein. Die Polizisten fanden den Beschuldigten kurze Zeit später, wobei er versuchte, vor den Polizisten zu flüchten. Er wurde von der Polizei verfolgt und konnte nach wenigen Metern gefasst werden. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben, er wird angezeigt. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.