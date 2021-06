So sieht der Sommer-Fahrplan des Meisters aus

21.6.: Trainingsstart (Leistungstests)

22.6.: Mannschaftstraining (Taxham)

25.6.: Testspiel gegen DAC Dunajska Streda in Seekirchen (18)

26.6.-3.7.: Traininsglager in Bramberg am Wildkogel

29.6.: Testspiel gegen Olympiakos Piräus (18, Ort offen)

3.7.: Testspiel gegen die AS Monaco in Bramberg (16)

10.7.: Testspiel gegen Rakow Czestochowa in Anif (15)

16.-18.7.: 1. Runde ÖFB-Cup

23.-25.7.: 1. Runde Bundesliga