Niederösterreich: Mann von Zug gestreift - tot

Tödliche Verletzungen hat ein 46 Jahre alter Mann am Donnerstag am Bahnhof von Pottschach in Niederösterreich erlitten. Der in der Steiermark lebende Syrer hatte laut Polizei die Bahngleise überqueren wollen, dabei wurde er von einem Zug gestreift. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.