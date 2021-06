Müller-Fauxpas: Von welcher Niederlage redet er?

Dem DFB-Team fehlte wieder einmal die Souveränität, einen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Leipzig-Profi Yussuf Poulsen konnte für die Dänen ausgleichen. „Klar ist das Gegentor ärgerlich“, sagte Müller nach seinem 101. Länderspiel, in dem der 31-Jährige aber „auch viel Gutes gesehen“ hatte, nicht nur die „unglücklichen Lattentreffer“. Bei „RTL“ sagte er dann, die Leistung sei „schwer zu bewerten. „Ich hatte auf dem Platz viel zu laufen, deswegen habe ich die Analyse nicht ganz so exakt parat. Was ich mitbekommen habe, ist, dass wir in unseren Offensivaktionen relativ klar waren. Am Ende ist es ärgerlich, dass wir das Spiel verlieren.“