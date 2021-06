Sasa Kalajdzic: Alle Wege führen nach Leipzig?

Sasa Kalajdzic stand gestern beim 0:1 des ÖFB-Teams gegen England in Middlesbrough zweimal im Mittelpunkt - in der Anfangsphase, als er im Strafraum von Tyrone Mings weggecheckt wurde, und unmittelbar vor dem Tor, als er möglicherweise wegen eines Fouls den Ball verlor. Beide Situationen wären laut ÖFB-Teamchef Foda für Kalajdzic zu geben gewesen. Auch RB hat also die eweige Gefahrenquelle Kalajdzic erkannt.