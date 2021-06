Singapurer droht Haft nach Morddrohung gegen Profi

Maupay hatte in der Partie in der fünften Minute der Nachspielzeit das Siegtor für Brighton geschossen. Zuvor war er in einen Zweikampf mit Arsenal-Torwart Bernd Leno involviert gewesen, in dessen Folge Leno verletzt vom Platz getragen werden musste. Der offensichtlich darüber verärgerte Arsenal-Fan in Singapur schickte nach dem Spiel auch Drohbotschaften an Maupays Familie.