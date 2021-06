Mantl kriegt noch einen Konkurrenten

Stankovic-Berater: Keine Flucht!

Zurück zur Tormann-Causa: Die Bullen kassieren für „Cic“ etwas über eine Million Euro aus Griechenland. Das ist, exklusive Boni, in etwa die Summe, die 2015 an Grödig für den gebürtigen Niederösterreicher überwiesen worden ist. „Nach so vielen Jahren habe ich jetzt Lust, etwas Neues zu sehen und Erfahrungen in einem anderen Land, einer neuen Liga zu sammeln“, ließ der vierfache Nationalteam-Torhüter in einer Klub-Aussendung ausrichten.