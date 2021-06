Millionen Bienen sollen bei den Schienen summen

Jetzt kam einer dazu. Dieser wurde von Gewessler persönlich per Rad an seinen Platz in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Tullnerfeld (Niederösterreich) gebracht. Hüter dieser 3,8 Millionen Nutzinsekten ist der erfahrene „Biene Burgenland“-Imker Markus Bleich aus Neusiedl am See.