Pflegestudenten sagen der Politik ihre Meinung

„Wir haben es in der Vergangenheit mehrmals versucht, aber sind nie zu einer Sitzung eingeladen worden“, berichtet Stefan Uray, Studienvertreter des „Gesundheit und Krankenpflege“-Bachelors in Salzburg. Das soll sich nun ändern. Die SPÖ stellt heute im Landtag einen dringlichen Antrag zur Existenzsicherung in der Pflegeausbildung und lädt die Studienvertreter Stefan Uray und Christina Mayrhofer als Experten ein. „Wir haben bereits im Mai vergangenen Jahres versucht, den Antrag durchzubringen. Damals ohne Erfolg“, sagt SPÖ-Abgeordnete Barbara Thöny.