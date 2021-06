40 Wölfe im Anmarsch: Mehr Hirten auf die Alm

Die Forderer nach einer Aufweichung des Schutzes für den Wolf werden sich weiterhin die Zähne ausbeißen. Denn der EU-Schutzstatus ist in Stein gemeißelt. „Die Wolfszahl wird auch in Österreich jährlich steigen“, sagt WWF-Experte Christian Pichler. Man sei geradezu umzingelt von Wolfspopulationen in den Nachbarstaaten – der WWF-Mann geht von 40 neuen tierischen „Einwanderern“ aus. 27 Sichtungen gab es heuer.