Finaleinzug kostete Marach vor Paris viel Kraft

„Ich hab in Parma vier Spiele in Folge bestritten - das ist mein Körper nicht mehr gewohnt, daher bin ich hundemüde“, sagt der Grazer, für den in den Turnieren zuvor meist in Runde eins Endstation war. Doch mit Neo-Doppelpartner Aisam-Ul-Haq Qureshi lief es auf Anhieb rund.



Wohl letzter Auftritt

„Parma war schon okay, wir haben gute Teams geschlagen. Schade nur um den verpassten Turniersieg, ich hab im Endspiel leider nicht gut gespielt, war schon platt“, meint der 40-Jährige, der vorerst bis Wimbledon mit dem Pakistani zusammenspielen wird.