Jugendlicher überfiel in Graz brutal zwei Kinder

Ein Jugendlicher steht unter Verdacht, Sonntagabend in der Annenstraße in Graz zwei Elfjährige überfallen zu haben. Der Teenager forderte von den Buben Geld und durchsuchte deren Jackentaschen nach Wertgegenständen. Er schlug einem der Opfer in den Nacken, ehe die Bande ohne Beute mit der Straßenbahn flüchtete.