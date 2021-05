Waidhofen/Thaya: Stadtchefin wird zurücktreten

Stadtchefin will bis zuletzt nicht die Unwahrheit sagen

In einem kurzen Telefonat am Montag betont die Stadtchefin wieder einmal, dass sie das Gerücht nicht dementieren will, weil sie nicht die Unwahrheit sagen wolle. „Ich habe versucht, ein faires Miteinander zu leben. Das ist in dieser Konstellation aber leider nicht möglich“, seufzt die Bürgermeisterin, die noch viele Pläne für Waidhofen hatte. Bereits jetzt galt sie mit ihrer Umsetzungskraft als Macherin, was letztlich auch für die VP den Ausschlag gab, dass sie die damals noch parteifreie Kandidatin als Stadtchefin nach vorne stellte. Insidern zufolge gab es intern auch immer wieder heftigen Streit, weil sie mit ihrem diplomatischen Geschick auch andere Parteien nicht ausgrenzte und auch ein Ohr für die Rathaus-Mitarbeiter hatte.