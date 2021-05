In den Tiroler Tanzsälen geht es wieder rund

Polai ist vor allem froh, dass ihr gesamtes Lehrerteam erhalten geblieben ist. Vier Mitarbeiter waren zeitweise in Kurzarbeit, aber jetzt sind alle wieder da. Das ist auch gut so, denn es gibt viel zu tun. „Wir holen jetzt einmal einen Monat lang auf, was im Oktober hängen geblieben ist“, erklärt Polai. Das sei zwar stressig, doch für sie überwiege die Freude: „Dieses Gefühl des Neuanfangs, das ist großartig! Da nimmt man den Stress in Kauf.“