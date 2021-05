Unbekannter belästigte Kinder am Spielplatz

Direkt neben der NMS Hasnerplatz tummeln sich sowohl Schulkinder und Eltern mit ihren Kleinkindern am Spielplatz. So auch am Donnerstag. Ein Vorfall drückt nun allerdings die Stimmung: So soll ein Mann mit Halbglatze einer Lehrerin Drogen und Kindern Zigaretten angeboten haben, einige Kinder soll er sogar „begrapscht“ haben.