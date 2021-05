Jahrelanger Streit um Alm in Tösens geht zu Ende

Neuerliches Angebot von allen Gremien abgelehnt

Dieser legte nun heuer das schriftliche Angebot, die „Obere Alpe“ auf fünf Jahre zu pachten. „Wir hätten selbst einen Hirten mitgebracht, der auch die Rinder betreut hätte, und somit der Gemeinde Kosten erspart“, erläutert Schranz, „die Weideführung hätten wir auf den vom Land erarbeiteten Weidewirtschaftsplan aufgebaut.“ Der Konjunktiv lässt schon erahnen: Abgelehnt! „Wir haben die Vereinsobfrau aus Südtirol mehrfach eingeladen, den Verein und das Projekt vorzustellen, doch sie ist nie persönlich erschienen“, begründet der Dorfchef die Absage, „Landwirtschafts- und Agrarausschuss sprachen sich dagegen aus und der Gemeinderat schloss sich der Entscheidung an.“ Und das LVG-Urteil, dass Schafalmung erlaubt ist? „Wir halten so lange an den alten Regeln fest, bis die Neuregulierung in Kraft tritt“, so Achenrainer, „diese hat sich so lange verzögert, weil Schranz immer wieder Einsprüche erhob. Die Unterlagen liegen jetzt noch bei den Gerichten.“