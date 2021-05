3x3-Basketball: Drei Siege waren leider zu wenig

Drei Siege in vier Spielen reichten Österreichs 3x3-Basketballerinnen im von der Kronen Zeitung präsentierten „Thunderdome“ am Grazer Hauptplatz nicht für den Viertelfinaleinzug: Einem 21:17 gegen Italien folgte ein 13:21 gegen Spanien. Zumindest die Besucher präsentieren sich in Feierlaune. Am Samstag kämpfen die Herren um den Aufstieg aus der Gruppe, müssen dafür aber Holland und Kanada bezwingen. Krone.tv überträgt ab 18 Uhr live.