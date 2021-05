Fehlerhafte Spiralen: 600 Frauen klagen Republik

Mehr als 600 Frauen gemeldet

„Beim VSV haben sich mehr als 600 Frauen gemeldet“, so Kolba, der nun auch die Republik in Haftung nehmen will. „2018 meldete der spanische Produzent der BASG die Probleme mit ,Eurogine', aber dort reagierte man erst 2020. Und das erst nach Medienanfragen!“ Man hätte nämlich Rückrufe durch den Hersteller für ausreichend erachtet. Kolba weiter: „Dabei kannte man in Spanien ja weder die Frauen noch deren Fachärzte.“