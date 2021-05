GAK: Endlos-Causa steht vor Entscheidung

Doch nun ist klar, wie es für sie weitergehen wird. „Ein Vorhabensbericht liegt bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien“, teilt Elisabeth Täubl, Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf „Krone“-Anfrage mit. Was drin steht – ob eingestellt oder doch Anklage erhoben werden soll – verriet sie allerdings nicht. Fakt ist nun aber – der Schlusspfiff in der schier unendlichen Verlängerung ist in Sichtweite.