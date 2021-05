Steirische Maturanten auf der Zielgeraden

Endlich vorbei“, „Geschafft“, „Auf Nimmerwiedersehen“ – seit einem Jahr gab es garantiert nicht mehr so viele strahlende Gesichter beim Verlassen des Schulgebäudes wie am gestrigen Mittwoch. Mit der Englisch-Matura endete schließlich für die allermeisten die (für fast alle viel zu lange) Schullaufbahn. Wir haben den 18-jährigen Daniel aus der 8F (Akademiesportklasse) des BORG Monsbergergasse in Graz über diese entscheidenden Tage begleitet.