Deutsche vor Seefeld-Reise besorgt! Fehlt Kroos?

„Die Komplexität des Themas und die Auflagen sind uns bewusst. Wir arbeiten aktuell an Lösungen“, sagte Nationalmannschafts-Sprecher Jens Grittner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Löw reist mit seinem Trainerstab am Donnerstag im Seefelder Hotel Nidum an, die Mannschaft folgt am Freitag. Manchester Citys Gündogan sowie die Chelsea-Profis Rüdiger, Havertz (unten im Bild) und Werner, deren Clubs am 29. Mai in Porto das Champions-League-Finale bestreiten, sollten nach dem Testspiel am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark zum Team stoßen.