Lkw geriet auf Tiroler Inntalautobahn auf Abwege

Lkw auf Abwegen, hieß es am Dienstag kurz vor 19 Uhr auf der Inntalautobahn auf Höhe Stams (Bezirk Imst). Der Lenker des Schwertransporters war in einem Baustellenbereich aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinausgekommen, so die Polizei. Unmittelbar vor dem direkt neben der A12 verlaufenden Radweg kam der Lastwagen schließlich zum Stillstand.