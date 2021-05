Manege frei: Die Basketball-Spiele sind eröffnet

Die Herren der Schöpfung (Moritz Lanegger, Matze Linortner, Fabricio Vay, Filip Krämer) starten am Donnerstag gegen Vizeweltmeister Lettland. Mit Kroatien, Kanada und Holland ist man in der „Todesgruppe“ gelandet. „Wir sind aber gut eingespielt, jedes Team in dieser Gruppe hat die Berechtigung auf den Aufstieg", so Linortner.