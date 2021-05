Rote Schlange lag in Grazer Stiegenhaus

Bewohner in Angst

Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte, Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl leitete ihn per Telefon an, was zu tun war. Dank eines Bildes, das ihm der Finder per Handy geschickt hatte, konnte Stangl aber beruhigen: „Es handelt sich um eine exotische, aber zum Glück ungiftige Berg-Königsnatter.“ Mutig stülpte der Nachbar nach Anweisung einen Kübel über das Tier. Er ist, wie etliche andere Bewohner, mittlerweile sehr verärgert: „Die Wohnung ist wie ein Dschungel. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ihm ein Tier ausgekommen ist. Und es leben auch Kinder hier, was ist, wenn wieder etwas passiert?“