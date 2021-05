„Der Bua wird schon wissen, was er tut“

Welche Gründe bewogen Ihre Eltern, Sie 1982, im Alter von 15 Jahren, auf das Gymnasium der Franziskaner in Hall zu schicken?

Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Verlages übersiedelten wir in ein Haus nach Alpbach, welches meiner Mutter gehörte. Ich befand mich an der Schwelle zur Oberstufe und so kam ich als interner Schüler an das Franziskaner-Gymnasium in Hall.