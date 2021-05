Der Auto-Ansturm zu Salzburgs Natur-Schätzen

Außer Frage stehe, dass „jeder das Recht hat, sich in der Natur zu erholen.“ Das sieht auch Winfried Herbst so: Der einstige Gaisberg-Koordinator kennt die Problematik gerade am Salzburger Hausberg allzu gut. „Die Menschen sollen in die Natur kommen. Dafür ist auch die Infrastruktur zu schaffen.“ Herbst bringt ein Beispiel aus der Schweiz: mit den „Wanderbussen“. Am Beginn der Täler gibt es Parkplätze. Von dort werden Ausflügler mit dem Bus in die Natur gebracht: „Man sollte sich bemühen, die wunderbare Natur möglichst autofrei zu machen“, findet Herbst.