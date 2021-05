Aufnahmegebühren in Tiroler Tierheimen

Im Vorjahr knapp 850 Katzen aufgenommen

Tatsächlich hat der Tierschutzverein jährlich Hunderte Neuankömmlinge zu versorgen – vom Futter über die medizinische Betreuung bis zur Pflege. So wurde etwa allein im Vorjahr 849 Katzen, 239 Hunde, 623 Kleintiere und 60 Reptilien aufgenommen. „Wir waren einer der letzten Tierschutzvereine in Österreich, der bisher keine Gebühren verlangte“, sagt Brigitte Kann. Das führte dann so weit, dass Tierbesitzer aus anderen Bundesländern Tiere in Tirol kostenlos abgeben wollten.