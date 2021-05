„Ich möchte meine Mama stolz machen“

Darrell Adams spielte zuletzt für seine Projekt Spielberg Graz Giants in einer tollen Form, erzielte in zwei Spielen gleich sechs Touchdowns und hatte großen Anteil an den zwei Siegen. Am Samstag kommen die unbesiegten Vienna Vikings zum Traditionsduell. Der amerikanische Footballer spricht über seinen Sport, die Beziehung zu seiner Mutter und den Glauben.