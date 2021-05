Neuer Mattersburger Klub bietet um SVM-Stadion mit

„Wir haben das im Gemeinderat einstimmig so beschlossen. Wir wollen das Stadion so übernehmen, dass man mit einem Spielbetrieb starten kann und wir freuen uns natürlich, wenn im Pappelstadion wieder Fußball gespielt wird“, erklärte Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) in einer Aussendung.