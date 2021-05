„Blut an Copa“! Kolumbien will Turnier verschieben

Der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol hat den Antrag Kolumbiens abgelehnt, die Copa America auf November zu verschieben. Wegen des internationalen Kalenders und der Logistik des Turniers sei dies unmöglich, hieß es in einer Mitteilung der Conmebol am Donnerstag (Ortszeit). Der Kontinentalverband sicherte aber die Austragung des Turniers zu und kündigte an, in den kommenden Tagen die neuen Spielstätten für die ursprünglich in Kolumbien geplanten Partien bekanntzugeben. Indes gehen die Proteste der Fans gegen das Turnier weiter, es klebe Blut am Pokal, sagen die Kritiker.