Im Pfingsturlaub nicht auf Corona-Regeln vergessen

Nach dem monatelangen Lockdown und den ersten Öffnungsschritten am Mittwoch, rechnet die Polizei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu Pfingsten. Daher tritt sie mit einem Appell an die Bevölkerung. Die gute Nachricht: Es gibt Erleichterungen bei den Einreisekontrollen nach Tirol und in die benachbarten Länder.