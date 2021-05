Feuer in Wohnhaus: Bellender Hund weckte Familie

Nachbarhaus betroffen

Die Terrasse im ersten Stock stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehren Gnas, Grabersdorf, Obergnas und Unterauersbach gegen 1.30 Uhr in der Nacht bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich schon auf die Fassade des Wohnhauses sowie auf ein Baugerüst am direkt angrenzenden Nachbarobjekt aus.