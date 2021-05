Lange Nacht der Kirchen mit 80 religiösen Events

Highlights in vier Orten

Einige Veranstaltungen beziehen sich auf das Petrus-Canisius-Jahr. Bischof Hermann Glettler empfiehlt die Ausstellung „Gebt mir Bilder!“ in Hall und Innsbruck: „Wir zeigen hier starke zeitgenössische Kunstwerke, die auch herausfordern.“ Besondere Highlights sind außerdem in Völs, Jenbach, Lienz und in der Spitalskirche im Herzen der Landeshauptstadt geplant – das Programm ist detailliert im Internet abrufbar.