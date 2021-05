Anrainer wehren sich gegen Schotterbaron

„Die laufende ungerechte Kritik an unseren gesetzeskonform eingereichten Projekten ist sehr belastend“, sagt Firmenchef Leopold Kovanda. Er beteuert: „Uns liegt die Natur am Herzen. Wir beweisen das auch mit unserem Schafberg und unserem Umgang mit der Natur.“ Der Schotterbaron verweist außerdem auf einen Generationenvertrag, der unter anderem die Begrünung der Aushubdeponie, ein Konzept zur Reduktion der Verkehrsbelastung und die Rückgabe des rekultivierten Geländes an die Natur nach 15 Jahren vorsieht.