Corona: Test-Aufruf für die Tiroler Gemeinde Itter

Es gehe darum, eine weitere Verbreitung des Virus in der Gemeinde und im Bezirk bestmöglich einzudämmen. „Ich appelliere an die Bevölkerung in Itter und alle Personen, die sich im Ort etwa arbeitsbedingt vermehrt aufhalten, sich im Rahmen dieses Angebots am Mittwoch und Donnerstag unbedingt testen zu lassen. Die Testinfrastruktur steht dafür direkt in der Gemeinde zur Verfügung. Nur gemeinsam können wir dem Virus Einhalt gebieten“, betont Bürgermeister Josef Kahn.