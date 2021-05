Das historische Dorf der Bergknappen in Tarrenz

Im Gurgltal, das bei Imst nach Nordosten abzweigt, und in seinen Seitentälern wurde vor 500 Jahren Bleierz abgebaut. In der Gegenwart kann man in der „Knappenwelt Gurgltal“ bei Tarrenz die harte, aber auch spannende Zeit des mittelalterlichen Bergbaus hautnah erleben – und zwar bis Ende Mai bei kostenlosem Eintritt.