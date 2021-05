„Wichtiger Partner“, aber Zukunft ist völlig offen

„Ich habe selten jemand gesehen, der so viele schwerere Verletzungen gehabt hat, aber immer an seinem Körper arbeitet, damit er fit ist und Leistung bringt, daher freut es mich total für ihn, dass er für seinen Klub ein wichtiges Tor erzielen konnte, für einen Trainer ist er ein verlässlicher und wichtiger Partner!“ Wer von Peter Stöger nach dem 2:1 gegen St. Pölten so ein Sonderlob erhielt? Gemeint war Alexander Grünwald, der zuletzt am 26. Jänner in der Startelf gestanden war, danach wegen einer Corona-Erkrankung ins Hintertreffen geriet. „Aber ich habe, wie es auch der Trainer sagte, immer viel Arbeit in meinen Körper investiert, schön, dass es sich nun ausgezahlt hat.“