Angeschossener Kater am Wegrand entdeckt

Diesen Tag vergessen Tamara und Robert Pfeiffer aus Allentsteig in Niederösterreich sicher nicht: Als sie am Mittwoch gegen 10 Uhr am Truppenübungsplatz im Waldviertel vorbeifuhren, entdeckten sie am Straßenrand ein verletztes Kätzchen. Der Kater bewegte sich nicht - er wurde mehrfach angeschossen!